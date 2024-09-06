Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Spiel mit dem Feuer

SAT.1Staffel 10Folge 27vom 06.09.2024
Spiel mit dem Feuer

Spiel mit dem FeuerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 27: Spiel mit dem Feuer

45 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Ein junger Mann verletzt sich, als sein Vater seine Spielkonsole verbrennt. Schnell sind die Spezialisten vor Ort, doch dann dreht der Vater erst richtig auf. - Ein Mann bringt seine blutüberströmte Freundin in die Notaufnahme, kurz darauf kommt es dort zu einer Geiselnahme! Was hat zu dieser dramatischen Situation geführt? - An einem Campingplatz entdecken Beamte das verunfallte Auto eines 24-jährigen Vermissten. Geht es dabei um eine gemeine Racheaktion seiner Kumpels?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen