Auf Streife - Die Spezialisten

Verliebt, verlobt, verletzt

SAT.1Staffel 10Folge 18
Verliebt, verlobt, verletzt

Folge 18: Verliebt, verlobt, verletzt

45 Min.Ab 12

Nach seinem Junggesellenabschied wird Bräutigam Tobias auf dem Bauernhof seiner Verlobten von einem Traktor angefahren. Ein Unfall oder ein Angriff? - Eine seit einem Jahr vermisste 17-Jährige wird mit starken Bauchkrämpfen in die Notaufnahme gebracht. Nach wie vor will sie ihre Eltern nicht sehen. Was steckt dahinter? - Eine verletzte 72-Jährige im Bademantel wird am Rastplatz gefunden und verweigert jede Aussage. Die Spezialisten kommen ihrem Geheimnis auf die Spur.

