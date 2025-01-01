Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 19
Folge 19: Über den Wolken

44 Min.Ab 12

Aufgespießt vom eigenen Gartenzaun: Wurde der 45-jährige Rainer Opfer eines Attentats oder hatte er einfach einen tragischen Unfall? - Maya taucht frühmorgens verletzt mit einer Reisetasche bei ihrer besten Freundin auf und bricht auf der Türschwelle zusammen. Was ist ihr zugestoßen? - Eine Mutter erhält einen beunruhigenden Anruf ihres Sohnes. Wurde er von mobbenden Mitschülern auf ein Industriegelände verschleppt?

SAT.1
