SAT.1Staffel 1Folge 43
47 Min.Ab 12

Ein panischer Familienvater meldet seinem Sohn, dass er aus Versehen seine Frau angeschossen hat. - Eine Lehrerin vermutet, dass ihre Schülerin zuhause misshandelt wird. Die Mutter erzählt, dass ihre Tochter vom Vater entführt wurde. Ein Facebook-Beitrag zeigt die Geschichte in einem völlig anderen Licht. - Ein Diebespaar soll im Freibad die Sporttasche eines Badegastes gestohlen haben. Vor der Polizei behaupten die beiden, es sei ihre Tasche ...

