Auf Streife
Folge 44: Schlecht versteckt
44 Min.Ab 12
Eine Nachbarin beobachtet einen Einbruch, doch die eigentliche Bewohnerin will den Einbruch nicht bemerkt haben. Was steckt dahinter? Der Chef einer Webeagentur wird mit einem Briefdolch angegriffen, nachdem er seinen Mitarbeitern monatelang das Leben zur Hölle gemacht hat. Welcher seiner Mitarbeiter ist der Täter?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1