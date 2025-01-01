Auf Streife
Folge 56: Kläfferei
46 Min.Ab 12
Ein Autofahrer muss einem herrenlosen Hund ausweichen und baut einen Unfall. Die Halterin des Tiers gibt ihm alleine die Schuld an dem Unfall. Hat sie Recht? Eine Kundin stürmt entrüstet in einen Supermarkt, weil sie Nadeln im gekauften Hackfleisch gefunden hat. War das nur ein Versehen oder eine geplante Aktion?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1