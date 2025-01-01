Zum Inhalt springenBarrierefrei
Süßigkeitendiebstahl mit traurigem Ende

SAT.1Staffel 1Folge 91
Süßigkeitendiebstahl mit traurigem Ende

Folge 91: Süßigkeitendiebstahl mit traurigem Ende

45 Min.Ab 12

In einem Kiosk wird eine 13-jährige Diebin gemeldet. Die Beamten ahnen nicht, dass hinter ihrer Tat eine emotionale Geschichte steckt. - Eine Radfahrerin wird am Waldrand angeschossen. Die Spur führt die Polizisten zum ansässigen Förster - doch war er es tatsächlich? - Die Polizisten werden auf einen Wochenmarkt gerufen. Eine Kundin, die bei einem Käseverkäufer verschiedene Sorten Käse gekauft hat, fühlt sich übers Ohr gehauen. Für sie riecht ein Stück mehr als verdorben.

