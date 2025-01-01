Auf Streife
Folge 96: Puff vs. Pension
45 Min.Ab 12
Ein Bordell wird seit neuestem mit Stinkbomben attackiert. Die Kunden nehmen nach und nach Reißaus. Wem stinkt die käufliche Liebe? - Beim Ausmisten fällt plötzlich die Tür des Hasenstalls zu und lässt sich von innen nicht mehr öffnen. Niemand scheint vor Ort zu sein, um der Frau zu helfen ... - Eltern halten ihren 20-jährigen Sohn mit einer Hundeleine in seinem Zimmer fest. Was steckt hinter dieser unglaublichen Tat?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1