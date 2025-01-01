Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Puff vs. Pension

SAT.1Staffel 1Folge 96
Puff vs. Pension

Puff vs. PensionJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 96: Puff vs. Pension

45 Min.Ab 12

Ein Bordell wird seit neuestem mit Stinkbomben attackiert. Die Kunden nehmen nach und nach Reißaus. Wem stinkt die käufliche Liebe? - Beim Ausmisten fällt plötzlich die Tür des Hasenstalls zu und lässt sich von innen nicht mehr öffnen. Niemand scheint vor Ort zu sein, um der Frau zu helfen ... - Eltern halten ihren 20-jährigen Sohn mit einer Hundeleine in seinem Zimmer fest. Was steckt hinter dieser unglaublichen Tat?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen