Auf Streife
Folge 130: Das Mädchen aus dem Wald
45 Min.Ab 12
Am Waldrand wird ein verwirrtes Mädchen aufgegriffen. Es steht unter Schock und spricht nicht. Steht sie im Zusammenhang mit einem aktuellen Vermisstenfall? - Jemand ist in das Haus einer Landwirtin eingebrochen. Der Einbrecher ist auf dem Bauernhof schnell gefunden, jedoch scheint er nicht bei Sinnen zu sein - Ein Beamter wird hinterrücks von einem Maskierten mit einem Messer bedroht und angegriffen. Was hat den Täter so durchdrehen lassen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1