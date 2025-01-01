Frau aus eigener Wohnung verschlepptJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 28: Frau aus eigener Wohnung verschleppt
45 Min. Ab 12
Die Streife befürchtet, dass Lea von ihrem Ex-Freund entführt wurde. Dann kommt heraus, dass dieser Spielschulden hat. Wird die Frau als Druckmittel benutzt? - Ein bislang verantwortungsvoller Teenager verkauft ein gestohlenes Motorrad und schlägt angeblich seine Freundin. Ist er wirklich der Täter? - Ein Masseur wird verdächtigt, eine Patientin im Intimbereich berührt zu haben. Er bestreitet die Tat vehement.
Genre: Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion: DE, 2013
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1