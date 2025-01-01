Zwei Entführungen - was ist das Ziel?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 29: Zwei Entführungen - was ist das Ziel?
45 Min.Ab 12
Ein Künstler verschwindet im Wald und auf der Wache taucht ein Mann auf, der behauptet, dort entführt worden zu sein. Doch wie hängen beide Fälle zusammen? - Eine Polizistin erhält einen Heiratsantrag via Blitzerfoto! Die Halterabfrage führt zu einer Patchworkfamilie. Wer steckt hinter der ungewöhnlichen Aktion? - Balletttänzerin Sophie wird bei einer Tanzprobe von einem herabfallenden Scheinwerfer verletzt. War es ein Unfall oder hat es jemand auf sie abgesehen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1