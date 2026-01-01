Auf Streife
Folge 43: Aluhutträger in Gefahr
44 Min.Ab 12
Emma vermisst ihren Bruder, der mit einer Flinte bewaffnet auf Alien-Jagd gegangen ist. Die Streife muss den verwirrten Mann finden, bevor er sich oder jemand anderen verletzt. - Ein Betrunkener gesteht einen Mord und bricht zusammen. Doch seine blutverschmierte Jacke gehört seinem Bruder - und der ist verschwunden! - Eine 16-Jährige wird neben dem Wagen ihres Chefs aufgefunden. Hat sie den Pkw gestohlen oder wollte er sie verführen? Und warum schweigt das Mädchen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
