Folge 45: Graffiti enthüllt Horrortat!
44 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 12
Die Suche nach einer verschwundenen 18-Jährigen und ein Fall von Sachbeschädigung führen auf die Spur eines schrecklichen Verbrechens. - Ein Mann bringt eine Tasche voller Bargeld auf die Wache. Die Beamten nehmen die Ermittlungen auf. - Die Streife bekommt es mit einem verwirrten Unfallopfer zu tun, das glaubt, einen Geist gesehen zu haben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1