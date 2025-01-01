Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bei einem Verkehrsunfall werden in Brittas Auto eine Pistole und eine Sturmhaube gefunden! Hat ihr erst 17-jähriger Sohn in der Nacht einen Überfall begangen? - Ein junger Mann wurde absichtlich mit einem Dartpfeil beworfen und verletzt! Steckt wirklich sein Mannschaftskamerad und Freund hinter dem perfiden Angriff? - Dramatischer Polizeieinsatz im Zirkus! Clown Bartek ist während eines Auftritts total ausgerastet! Was steckt hinter seinem merkwürdigen Verhalten?

