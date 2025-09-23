Anschlag auf Escape Room!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 53: Anschlag auf Escape Room!
45 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12
Dramatischer Vorfall in einem Escape-Room! Wer hat den Freund von Betreiberin Kassandra niedergeschlagen und in eine Kiste gesperrt? Ein betrunkener 17-Jähriger wurde mit einem E-Scooter auf der Autobahn aufgegriffen. Was steckt hinter seiner lebensgefährlichen Tat? Ein junger Mann wird durch einen Pfeilschuss schwer verletzt. Angeblich ein Unfall - doch anhand von Fotos kommen die Beamten dem wahren Grund auf die Spur ...
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1