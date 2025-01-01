Auf Streife
Folge 116: Mi casa es su casa
46 Min.Ab 12
Ein 45-Jähriger schmeißt eine Grillparty. Als seine Ehefrau mit einem Gast im Schlafzimmer verschwindet, fackelt er nicht lange und greift zur Grillzange. - Ein geparktes Auto in einer Wohnsiedlung erweckt die Aufmerksamkeit einer 48-Jährigen. Sie vermutet Einbrecher in der Gegend. Doch in dem Auto sind ihr nicht ganz unbekannte Personen zu Gange. - Eine Mutter alarmiert die Polizei, weil sie vermutet, dass ihr Sohn in der Schule eingesperrt wurde. Doch wer steckt dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 4
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
