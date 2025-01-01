Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Jugend pirscht

SAT.1Staffel 4Folge 146
Jugend pirscht

Auf Streife

Folge 146: Jugend pirscht

46 Min.Ab 12

Eine Forstwirtin wird beschuldigt, mit einer von ihr aufgestellten Fuchsfalle einen 13-Jährigen verletzt zu haben. Doch die Frau beteuert ihre Unschuld. - Ein 27-Jähriger wird im Bus Opfer eines Taschendiebstahls. Doch es sind nicht nur Geld und Ausweise, die fehlen, sondern ein lebenswichtiges Utensil. - Ein 18-Jähriger ist in einen Unfall auf dem Parkplatz eines Box-Studios verwickelt. Als die Polizisten eintreffen, wirkt der Boxer benommen ...

