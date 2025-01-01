Auf Streife
Folge 137: Ich will zu meiner Mama
45 Min.Ab 12
Ein verunglücktes Auto steht inmitten eines Kreisverkehrs. Als die Polizisten sich dem Wagen nähern, entdecken sie zwei Kinder hinter dem Steuer. Ein 14-jähriger Rollstuhlfahrer wird in flagranti beim Klauen erwischt. Als die Polizisten ihn zur Rede stellen geschieht ein Wunder. Ein Organist wird nach dem Sonntagsgottesdienst bewusstlos und verletzt vor der Kirche vorgefunden. Angeblich ist er niedergeschlagen und ausgeraubt worden - von dem Sohn des Pfarrers.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
