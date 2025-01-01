Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 136
Folge 136: Revolution im Supermarkt

45 Min.

In einem Supermarkt stürzt sich ein 52-jähriger Supermarkt-Chef auf seinen Angestellten. In der Hand hält der Filialleiter ein Handy mit einer beleidigenden SMS. Ein betrunkener 32-Jähriger alarmiert die Polizei, weil er ausgeraubt worden ist. Doch als die Beamten ihn nach dem Ausweis fragen, hält er plötzlich sein Portemonnaie in der Hand.

