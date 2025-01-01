Auf Streife
Folge 31: Kristallkinder
45 Min.Ab 12
Eine Tagesmutter traut ihren Augen nicht, als einer ihrer Schützlinge Crystal Meth an die anderen Kinder verteilt. Wie kommt das kleine Kind nur an die gefährlichen Drogen? - Die Polizisten werden zu einem mutmaßlichen Biker-Krieg gerufen. Was ist der Hintergrund der Rauferei? - Eine Studentin erwartet in ihrer Wohnung einen Telefonbetrüger. Die Polizei leistet ihr Gesellschaft. Doch als es an der Tür klingelt, ist die Verwunderung groß.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
