Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Sie haben Post

SAT.1Staffel 4Folge 79
Sie haben Post

Sie haben PostJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 79: Sie haben Post

44 Min.Ab 12

"Auf Streife" heute mit einem Spezial beim Zoll! Eine 38-jährige Tierärztin fährt nichtsahnend zum Zollpostzentrum. Dort erwartet sie ein prall gefülltes Überraschungspaket - adressiert an sie. Als sie es öffnet, ist ihr der Schock deutlich ins Gesicht geschrieben? - Bei einer Personen- und Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn fällt den Zollbeamten das lose hängende Klebeband an einem Surfboard auf. Auch dem Zollhund missfällt die Reparaturmethode und er schlägt sofort an.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen