Staffel 1Folge 1vom 16.06.2026
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Aufregende Wasserwelten: Die Bergseen von Kärnten
Folge 1: Aufregende Wasserwelten: Die Bergseen von Kärnten
16 Min.Folge vom 16.06.2026
Hoch über der Baumgrenze entfaltet sich eine Welt glitzernder Bergseen, in denen Natur, Forschung und Geschichte miteinander ringen. Die Dokumentation zeigt neu erwachende Gletscherseen, stille alpine Lebensräume und gewaltige Speicher. Der Weissensee wird zum geheimen Zufluchtsort. In den Grenzbergen hallen Geschichten von Krieg, Mut und unerwarteter Menschlichkeit nach und verleihen der Landschaft eine fesselnde Tiefe. Bildquelle: ORF/GS FILM
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Aufregende Wasserwelten: Die Bergseen von Kärnten
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Copyrights:© Season 1: ORF 3