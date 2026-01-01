Aufregende Wasserwelten: Die Bergseen von Kärnten
1 StaffelAb 0
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Aufregende Wasserwelten: Die Bergseen von Kärnten
Die Dokumentation zeigt neu erwachende Gletscherseen, stille alpine Lebensräume und gewaltige Speicher. Der Weissensee wird zum geheimen Zufluchtsort. In den Grenzbergen hallen Geschichten von Krieg, Mut und unerwarteter Menschlichkeit nach und verleihen der Landschaft eine fesselnde Tiefe.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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