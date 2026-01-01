Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 13.01.2026
41 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Nach 40 Jahren treffen zwei entfremdete Schwestern wieder aufeinander. Während Thisa darauf hofft, das geschwisterliche Band erneuern zu können, überrascht Jackie mit einer grausigen Bitte. Sie möchte, mit Thisas Hilfe, ihren Ehemann umbringen ...

