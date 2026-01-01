Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 27.01.2026
Folge 7: Das Schwiegermonster

42 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Eine Frau verbietet ihren Kindern den Kontakt zu deren Großmutter väterlicherseits. Die gekränkte Schwiegermutter engagiert einen Auftragskiller, um ihre Schwiegertochter aus dem Weg zu räumen. Sie bezieht einen alten Freund der Familie mit Mafia-Kontakten in ihren teuflischen Plan ein. Der hat jedoch Gewissensbisse und wendet sich an die Polizei ...

