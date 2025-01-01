Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas

Staffel 3 Folge 1: Die ultimative Ligi-Party 2022

75 Min.Ab 12

Das Pfingstwochenende zieht die österreichischen Party-People wieder nach Lignano und das Motto ist wieder „Tutto Gas“. An der Adria wird gefeiert, als gäbe es kein Morgen und ATV hat die Partymeute wieder mit der Kamera begleitet. Nach der Corona-Zwangspause sind die Feierlust und der Durst groß.

