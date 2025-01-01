Staffel 3 Folge 1: Die ultimative Ligi-Party 2022Jetzt kostenlos streamen
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Folge 1: Staffel 3 Folge 1: Die ultimative Ligi-Party 2022
75 Min.Ab 12
Das Pfingstwochenende zieht die österreichischen Party-People wieder nach Lignano und das Motto ist wieder „Tutto Gas“. An der Adria wird gefeiert, als gäbe es kein Morgen und ATV hat die Partymeute wieder mit der Kamera begleitet. Nach der Corona-Zwangspause sind die Feierlust und der Durst groß.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Alle 4 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4