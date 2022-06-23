Staffel 3 Folge 2: Die Ligi-Party geht in die 2. RundeJetzt kostenlos streamen
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Folge 2: Staffel 3 Folge 2: Die Ligi-Party geht in die 2. Runde
73 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12
Auch im 2. Teil von "Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas!" zeigt die österreichische Jugend im Jahr 2022, dass sie das Feiern nicht verlernt hat...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4