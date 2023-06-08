Staffel 4 Folge 1: Der Partywahnsinn beginnt!Jetzt kostenlos streamen
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Folge 1: Staffel 4 Folge 1: Der Partywahnsinn beginnt!
71 Min.Folge vom 08.06.2023Ab 12
In der ersten Folge stellen fünf junge Männer aus dem Weinviertel ihre unkonventionellen Flirtstrategien vor. Ihr Plan besteht darin, einen mit Wodka gefüllten Pudding zu präsentieren, der nicht nur Frauen in Ekstase versetzen soll, sondern auch den Männern die Gelegenheit gibt, Körperkontakt herzustellen.
