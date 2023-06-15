Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4 Folge 2: Totale Eskalation

ATVStaffel 4Folge 2vom 15.06.2023
Die innovativen Taktiken der Burschen aus dem Weinviertel zeigen Erfolg. Die Partyspiele gleichen einer wilden Orgie, bei der alle Hemmungen vergessen werden. Auch die Kärntner Freunde sind vollkommen losgelöst. Statt einer ausgelassenen Partyeskalation ereignet sich jedoch ein unerwarteter Vorfall.

