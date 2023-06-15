Staffel 4 Folge 2: Totale EskalationJetzt kostenlos streamen
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Folge 2: Staffel 4 Folge 2: Totale Eskalation
71 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 12
Die innovativen Taktiken der Burschen aus dem Weinviertel zeigen Erfolg. Die Partyspiele gleichen einer wilden Orgie, bei der alle Hemmungen vergessen werden. Auch die Kärntner Freunde sind vollkommen losgelöst. Statt einer ausgelassenen Partyeskalation ereignet sich jedoch ein unerwarteter Vorfall.
