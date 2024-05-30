Weihnachtliche BesinnungslosigkeitJetzt kostenlos streamen
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Folge 1: Weihnachtliche Besinnungslosigkeit
69 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12
Eskalation von 90.000 Feierwütigen in Lignano. Wie jedes Jahr zieht es die österreichischen Party-People über das Pfingstwochenende nach Lignano und das Motto ist wie immer „Tutto Gas“. An der Adria wird gefeiert, als gäbe es kein Morgen und JOYN & ATV haben die Partymeute wieder mit der Kamera begleitet.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4