Daniel Stoizner und Michi geben „Tutto Gas“. Mit dem Alkohol läufts, mit der Damenwelt nicht. Daniel wird eiskalt abserviert. Die Dame, die er beeindrucken will, ist von ihm nicht begeistert. Nach einer durchzechten Nacht können sich die Herren an das Feiern nicht mehr erinnern. Das Zimmer gleicht einem Abriss und der Feuerlöscher-Einsatz bringt ihnen eine Standpauke der Hoteldirektorin und die Androhung einer Anzeige bei der Polizei. Wie kommen die Beiden aus dieser Lage noch raus?
