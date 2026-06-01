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Außer Kontrolle

Außer Kontrolle: Flugzeugunglück auf Teneriffa

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 16vom 19.06.2026
Außer Kontrolle: Flugzeugunglück auf Teneriffa

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Außer Kontrolle

Folge 16: Außer Kontrolle: Flugzeugunglück auf Teneriffa

55 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Im März 1977 ereignet sich einer der schwersten Unfälle in der Geschichte der Luftfahrt: Auf der Landebahn des Flughafens Los Rodeos auf Teneriffa kollidieren zwei Flugzeuge vom Typ Boeing 747. Die Dokumentation rekonstruiert die dramatischen Minuten vor dem Unglück, das fast 600 Menschen das Leben nahm.

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