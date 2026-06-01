Außer Kontrolle: Flugzeugunglück auf TeneriffaJetzt kostenlos streamen
Außer Kontrolle
Folge 16: Außer Kontrolle: Flugzeugunglück auf Teneriffa
55 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Im März 1977 ereignet sich einer der schwersten Unfälle in der Geschichte der Luftfahrt: Auf der Landebahn des Flughafens Los Rodeos auf Teneriffa kollidieren zwei Flugzeuge vom Typ Boeing 747. Die Dokumentation rekonstruiert die dramatischen Minuten vor dem Unglück, das fast 600 Menschen das Leben nahm.
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Genre:Dokumentation, Natur, Umwelt
Produktion:FR, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Newen Distribution