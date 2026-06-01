Außer Kontrolle: Tsunami-Alarm am MittelmeerJetzt kostenlos streamen
Außer Kontrolle
Folge 21: Außer Kontrolle: Tsunami-Alarm am Mittelmeer
52 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Im Oktober 1979 überschwemmt ein Tsunami an der Cote d'Azur mehrere Stadtteile. Neben der zerstörten Infrastruktur kostet die Naturkatastrophe mehreren Menschen das Leben.
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Außer Kontrolle
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Genre:Dokumentation, Natur, Umwelt
Produktion:FR, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Newen Distribution