Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 1vom 16.07.2025
44 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12

Zu Beginn einer neuen Saison in den Goldfeldern Westaustraliens müssen fünf entschlossene Teams von Goldsuchern sich selbst und ihre Träume bis an die Grenze treiben. In einem neuen Wettkampf um den großen Reichtum stehen höhere Einsätze auf dem Spiel als je zuvor.

