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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Episode 5

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 16.07.2025
Episode 5

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 5: Episode 5

44 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12

Einzelgänger Rick Fishers nimmt die Hilfe einer Goldsucher-Legende an. Ted und Lecky entdecken hingegen einen Schatz aus historischen Funden. Und die Gold-Gypsies wagen sich auf eine hochriskante Mission, um alte und potenziell tödliche Bergwerke zu erkunden.

Weitere Folgen in Staffel 2

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