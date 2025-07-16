Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 5: Episode 5
44 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12
Einzelgänger Rick Fishers nimmt die Hilfe einer Goldsucher-Legende an. Ted und Lecky entdecken hingegen einen Schatz aus historischen Funden. Und die Gold-Gypsies wagen sich auf eine hochriskante Mission, um alte und potenziell tödliche Bergwerke zu erkunden.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.