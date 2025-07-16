Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 2: Episode 2
44 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12
Während die Gold-Gypsies Chris und Greg Clark ihre Saison mit einem herben Rückschlag beginnen, stoßen die Dirt Dogs zufällig auf einen möglichen Jackpot. Unterdessen schlagen sich die Prospektoren Ted und Lecky Mahoney mit voller Wucht auf die Spur des Goldes.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.