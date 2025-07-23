Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 23.07.2025
44 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12

Scott und Tori erhalten wertvolle Tipps und Tricks rund um die Goldsuche. Ted und Lecky müssen sich bei Fresh Creek durch harten Boden graben, um an die darin vergrabenen Goldnuggets zu gelangen. Doch lohnt sich die Knochenarbeit bei sengender Hitze?

