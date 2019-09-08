Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge vom 08.09.2019: Folge 11
44 Min.Folge vom 08.09.2019Ab 6
Die „Scrappers“ stehen in Australien mit dem Rücken zur Wand. Dem Team fehlen bis zum angestrebten Saisonziel noch mehr als 185 000 Dollar. Aber wenn sie jetzt aufgeben, stehen die Schatzsucher komplett mit leeren Händen da. Deshalb tritt Alex Stead die Flucht nach vorne an. Der Abenteurer will die letzten Goldreserven und sein gesamtes Erspartes in größere Maschinen und mehr Arbeitskräfte investieren. Doch dafür braucht er die Zustimmung seines Schwiegervaters. Die „Victoria Diggers“ landen derweil in Down Under einen Überraschungstreffer.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
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