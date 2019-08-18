Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge vom 18.08.2019: Folge 8
44 Min.Folge vom 18.08.2019Ab 6
Die Kimberly-Region im Nordwesten Australiens ist fast so groß wie Deutschland und Österreich zusammen, hat aber nur knapp 40 000 Einwohner. Denn die Temperaturen können dort auf bis zu 50 Grad steigen. Wie lange werden die Mahoneys unter diesen extremen Bedingungen durchhalten? Um das angestrebte Saisonziel zu erreichen, fehlt den Schatzsuchern noch Edelmetall im Wert von 34 000 Dollar. Die „Dirt Dogs“ müssen nach diversen Pannen ebenfalls Boden gutmachen. Das Team will mit einer Zyanid-Lösung winzige Goldpartikel aus dem Abraum extrahieren.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
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