Australiens geheime Inseln
Folge 1: Lady Elliot Island
47 Min.Folge vom 15.03.2026
In Australien sind zahlreiche Tier- und Pflanzenarten beheimatet. Doch abseits des gigantischen Kontinents gibt es noch unzählige Inseln, die sich ebenfalls durch eine einzigartige Flora und Fauna auszeichnen. Die Dokumentation erkundet in jeder Folge eine andere, abwechslungsreiche Insel.
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Australiens geheime Inseln
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2017
Altersfreigabe:
0
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