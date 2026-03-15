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Australiens geheime Inseln

Weihnachtsinsel

Blue AntStaffel 1Folge 3vom 15.03.2026
Weihnachtsinsel

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Australiens geheime Inseln

Folge 3: Weihnachtsinsel

47 Min.Folge vom 15.03.2026

In Australien sind zahlreiche Tier- und Pflanzenarten beheimatet. Doch abseits des gigantischen Kontinents gibt es noch unzählige Inseln, die sich ebenfalls durch eine einzigartige Flora und Fauna auszeichnen. Die Dokumentation erkundet in jeder Folge eine andere, abwechslungsreiche Insel.

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