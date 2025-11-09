Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 15: Der Schlangenbiss
44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Die vierzehnjährige Cockalier Sandy hat bereits eine Krebskrankheit überstanden. Doch nun hat der Besitzer eine Geschwulst entdeckt, die Kate sofort untersucht. Eine Frau wendet sich verzweifelt an Dr. Alex Hynes. Ihre Katze ist nach dem Spielen mit einer Schlange krank geworden. Die Tierärztin vermutet einen Schlangenbiss. In Großbritannien behandelt Scott ein Kätzchen, das sich seinen Schwanz in einem Liegestuhl eingeklemmt hat.
Genre:Tiere, Gemeinschaft, Reality
Produktion:AU, 2009
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd