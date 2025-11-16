Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 9: Koalas beim Bluttest
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6
Dr. Gerardo Poli macht ein Ultraschall bei der hochschwangeren Storm, um herauszufinden, wie viele Welpen zu erwarten sind. Währenddessen wird in Scotts Praxis in Großbritannien ein sechs Monate altes Kätzchen eingeliefert, das sich am Bein verletzt hat. Der Wildtierexperte Tim Faulkner entnimmt den Koalas im Reptilienpark Blut, um herausfinden, ob eines der Tiere an einem gefährlichen Virus erkrankt ist.
Genre:Tiere, Gemeinschaft, Reality
Produktion:AU, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd