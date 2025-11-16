Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 11Folge 5vom 16.11.2025
Folge 5: Rettung auf der Kamelfarm

42 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6

Scott bekommt einen ungewöhnlichen Fall in seiner Praxis in Großbritannien: Der Hund Jackson benötigt ein Facelifting. Der Kleine hat üblen Mundgeruch, der durch Bakterien, in seinen tiefsitzenden Falten am Unterkiefer, erzeugt wird. Währenddessen hilft Alison bei einer komplizierten Geburt auf einer Kamelfarm in Australien.

