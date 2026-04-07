Autofocus: Vernetzt. Lernend. Persönlich.Jetzt kostenlos streamen
Autofocus
Folge 76: Autofocus: Vernetzt. Lernend. Persönlich.
6 Min.Folge vom 07.04.2026
Autos werden durch digitale Systeme zu vernetzten, lernenden Begleitern. Künstliche Intelligenz analysiert Verhalten, passt Funktionen an und personalisiert die Mobilität. Viele Technologien werden erstmals massentauglich. Entscheidend bleibt, dass sie verständlich, vertrauenswürdig und alltagstauglich sind.
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