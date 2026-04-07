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Autofocus

Autofocus: Vernetzt. Lernend. Persönlich.

ORF2Staffel 1Folge 76vom 07.04.2026
Autofocus: Vernetzt. Lernend. Persönlich.

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Folge 76: Autofocus: Vernetzt. Lernend. Persönlich.

6 Min.Folge vom 07.04.2026

Autos werden durch digitale Systeme zu vernetzten, lernenden Begleitern. Künstliche Intelligenz analysiert Verhalten, passt Funktionen an und personalisiert die Mobilität. Viele Technologien werden erstmals massentauglich. Entscheidend bleibt, dass sie verständlich, vertrauenswürdig und alltagstauglich sind.

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