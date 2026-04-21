Autofocus: Zwischen Alltag und AufbruchJetzt kostenlos streamen
Autofocus
Folge 78: Autofocus: Zwischen Alltag und Aufbruch
6 Min.Folge vom 21.04.2026
Das Auto ist heute vieles zugleich: vertrauter Begleiter, praktisches "Werkzeug" und technischer Wandelträger. Diese Folge zeigt, wie nah Bewährtes und Neues inzwischen beieinanderliegen – vom klassischen Kompakten über den vielseitigen Kombi bis zu elektrischen Zukunftsvisionen. Es geht um die Frage, was ein Auto heute schon kann und morgen können soll. Bildquelle: ORF
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