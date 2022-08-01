Frauenfußball und Ü30: So kontern Shary Reeves und Rachel Rinast Jetzt kostenlos streamen
BAFF - clever kontern
Folge 3: Frauenfußball und Ü30: So kontern Shary Reeves und Rachel Rinast
42 Min.Folge vom 01.08.2022Ab 12
Moderatorin Shary Reeves und Fußballerin Rachel Rinast kennen frauenfeindliche Sprüche zur Genüge. Wie man gekonnt Frauenfußball-Witze und Bemerkungen über das eigene Alter kommentiert, zeigen die beiden schlagfertigen Powerfrauen nahezu mühelos. Hier fliegen einem die Konter nur so um die Ohren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
BAFF - clever kontern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SEO Entertainment GmbH, Bildrechte: sixx