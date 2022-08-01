Zum Inhalt springenBarrierefrei
BAFF - clever kontern

sixxStaffel 1Folge 3vom 01.08.2022
42 Min.Folge vom 01.08.2022Ab 12

Moderatorin Shary Reeves und Fußballerin Rachel Rinast kennen frauenfeindliche Sprüche zur Genüge. Wie man gekonnt Frauenfußball-Witze und Bemerkungen über das eigene Alter kommentiert, zeigen die beiden schlagfertigen Powerfrauen nahezu mühelos. Hier fliegen einem die Konter nur so um die Ohren.

