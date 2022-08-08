Queens of Kontern: Elena Gruschka und Candy CrashJetzt kostenlos streamen
BAFF - clever kontern
Folge 4: Queens of Kontern: Elena Gruschka und Candy Crash
41 Min.Folge vom 08.08.2022Ab 12
Podcasterin Elena Gruschka und Dragqueen Candy Crash beweisen, dass sie nicht auf den Mund gefallen sind und kontern schlagfertig in noch so unangenehmen Situationen. Doch gibt es überhaupt Momente, die die beiden sprachlos machen? Melissa Khalaj findet es heraus.
Genre:Unterhaltung, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SEO Entertainment GmbH, Bildrechte: sixx