Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 29.10.2013: Folge 5
22 Min.Folge vom 29.10.2013
In Greensboro, North Carolina, kommt jede Woche Frachtgut im Wert von einer Viertelmillion Dollar unter den Hammer. Die 250 000-Einwohner-Stadt liegt verkehrsgünstig und ist Teil einer bedeutenden Industrie- und Handelsregion. Das Verkehrsaufkommen rund um Greensboro ist enorm. Pro Jahr werden dort etwa eine Million Lkw-Ladungen umgeschlagen. Selbstredend geht dabei hier und da auch mal etwas verloren. Und wenn sich kein Besitzer meldet, werden diese Güter meistbietend versteigert. Als Schnäppchenjäger hat man dort trotzdem keinen leichten Stand, denn man muss sozusagen blind auf die Ware bieten. Das meiste kommt nämlich in Kisten verpackt auf Paletten daher.
