Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 05.11.2013: Folge 8
22 Min.Folge vom 05.11.2013
In Phoenix, Arizona, kommen dieses Mal Umzugscontainer unter den Hammer. Das Problem bei dieser Art von Objekten ist: Man weiß nicht, was drinsteckt. Vor der Auktion dürfen die Schnäppchenjäger nämlich nur einen flüchtigen Blick auf die Ware riskieren. Ob sich in den Holzkisten tatsächlich wertvolle Gegenstände befinden, lässt sich auf diese Art und Weise natürlich kaum feststellen. Doch erfahrene „Koffer-Jäger“, wie Antiquitätenhändler Billy Leroy aus New York, besitzen in dieser Hinsicht eine Art sechsten Sinn und machen auch dabei ihren Schnitt.
Genre:Reality, Auktion
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.